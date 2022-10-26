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Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi! Kaç para alacak?

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi! Kaç para alacak?

Beşiktaş yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Valerien Ismael'in sözleşmesini feshetti.

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Beşiktaş, Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlı yöneticiler, Fransız teknik adam ile 350 bin Euro karşılığında fesih işlemlerini tamamladı.

Beşiktaş'ta artık gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi. Valerien Ismael'in ayrılığını bildiren resmi açıklamanın kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 19 puan ile 5. sırada yer aldı.

Akşam antrenmanına Serdar Topraktepe çıkacak

Beşiktaş'ın bu akşam yapılacak olan antrenmanında takımın başında, U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe yer alacak.

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