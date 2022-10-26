Mide problemlerini bitiren besin! Sabah akşam bir tatlı kaşığı tüketin!

Ülkemizde tüketimi giderek artan tropikal bir meyve olan kudret narı başta mide olmak üzere sindirim, bağırsak sorunlarına, şekere, kas ve eklem ağrılarına oldukça faydalı bir besin. Kudret narını mide sorunu yaşayanlar içerisine zeytinyağı da ekleyerek tüketebilirler. İşte kudret narının inanılmaz faydaları...

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Papara olarak da bilinen kudret narı son dönemlerde pazar tezgahlarında görmeye alışık olduğumuz bir besin. Sağlığa olan faydaları sayesinde ülkemizde de tüketimi giderek artan kudret narı pek çok sağlık problemini gidermede bir numara besinlerden. Kudret narı taze hâldeyken meyve gibi tüketilebiliyor. Kış mevsiminde ise tohumları kurutulup macun şeklinde yeniyor. İşte kudret narıyla ilgili merak edilenler...

Zeytinyağlı kudret narının faydaları

Kudret narının tüketim çeşitlerinden biri olan zeytinyağı ile tüketimi vücuda çeşitli faydalar sağlamaktadır. Zeytinyağlı kudret narının faydaları şu şekildedir:

Mide problemlerini önler ve midede bakteri ile kötü hücrelerin oluşmasını engeller.

Karaciğer için olumlu etkiler sağlar, antibiyotik etkisi vardır.

Cilt yaralarına iyi geldiği bilinir. Yara iyileştirici özelliği vardır.

Sindirim sistemi ve bağırsaklar için olumlu etkisi vardır.

Kan şekerini düzenler, diyabet hastaları tüketebilir.

Antioksidan içeriği ile hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Varis oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

Guatr rahatsızlığının etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Zeytinyağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır?

Kudret narı içerik olarak çok güçlüdür ve insan vücuduna birçok fayda sağlar. Kudret narının içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde mide asidinin yükselmesin önleyerek mideye koruma sağlar. Zeytinyağı eklenerek oluşturulan karışım tüketildiğinde mide sorunlarına iyi geldiği bilinir. Kudret narının zeytinyağı eklenerek oluşturulan karışımı sabah ve akşam bir tatlı kaşığı şeklinde tüketilmelidir. 40 gün civarında düzenli tüketildiğinde mide problemlerine olumlu etkisi olduğu görülür.

Zeytinyağlı kudret narı nasıl muhafaza edilir?

Zeytinyağlı kudret narını hazırladıktan sonra muhafaza etmek için yapılması gereken belli kurallar vardır. Hazırlanan zeytinyağlı kudret narı iyi bir şekilde muhafaza etmek gerekir. Hazırlanan zeytinyağlı kudret narı kavanozu ağzı kapalı bir şekilde kuru ve karanlık, yani güneş almayan bir ortamda muhafaza etmemiz gerekir. Zeytinyağı ya da bal ekleyerek oluşturduğumuz kudret narı karışımı donabileceği için buzdolabında muhafaza edilmez. Bu sebeple saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Zeytinyağlı kudret narını serin ve kuru bir mutfak dolabının içinde muhafaza edebilirsiniz.

Kudret narı kan sulandırır mı?

Kudret narının kan sulandırıcı bir etkisi bulunur. Bu sebeple regl döneminde ya da hamilelik gibi durumlarda ve ya kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde kudret narı tüketimi önerilmemektedir. Kalp ve damar hastalıklarına olumlu etkisi olduğu bilinen kudret narını bir dikkatli tüketmek gerekir. Kudret narı çok fazla yararının yanında doz aşımında ve ya bilinçsiz tüketiminde vücuda olumsuz etkide bulunabilecek bir besindir. Her doğal besinde olduğu gibi kudret narı da dikkatli tüketilmesi gereken doğal besinlerden birisidir.