Bu burcun erkeklerinden koşarak uzaklaşın! En çok aldatan burçlar...

Aldatmak denilince cinsiyet farketmeksizin kadınlar da erkekler de bu onur kırıcı davranışı yapabiliyor. Ancak aldatmak konusunda erkeklerin adı daha fazla çıkmış durumda. Çoğu kadının korkulu rüyasıdır aldatılmak. Karakter meselesi olsa da araştırmalara göre bazı burcun erkekleri daha fazla aldatıyor.

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Aldatmak diyince hep erkekler akla geliyor. Kadınlar erkeklere göre daha çok güvene ve sadakate ihtiyaç duyuyor. Kadınların partner seçimine çok dikkatli olması gerekiyor. Burçlar, karakterimiz üzerinde pek çok etkiye sahip. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, burçlar aldatma üzerinde de etkili.

Koç burcu erkeği

Yeniliklere açık, cesaretli koç burcu erkeğinin sadakat anlayışı biraz farklı diyebiliriz. Koç erkekleri rutinden çok çabuk sıkılabiliyor. Yeni kişiler tanımak istediği için bile mevcut ilişkisini riske atabilir. Gergin ve inatçı yapısı nedeniyle sinirlendiğinde ilişkisini çıkmaza süreklemeyeceğinin garantisi yoktur.

Boğa burcu erkeği sadık

Padişahlar gibi yaşamak, hayatın tadını çıkarmak boğa erkeğinin önceliğidir. Eş seçiminde duyguların yanı sıra mantığı da büyük rol oynar. Hayatından ve ilişkisinden memnun olan boğa erkeği sadakat konusunda güvenilirdir. Ancak yine de dikkatli olunmalı.

İkizler burcu erkeği

Hareketli, yenilikçi, çok sosyal ve çok kararsız ikizler burcu erkeği sadakat konusunda pek başarılı değiller. Sürekli flört halinde olduğundan ilişkileri kısa sürebilir.

Yengeç erkeğine sıkı sıkı sarılın

Yengeç burcu erkeğinin ilişkideki önceliği sevgi ve güvendir. Partnerine sadık, riske girmekten veya kırıcı olmaktan korkan bu burcun erkeği kolay kolay aldatmaz. Ancak aşık olduysa işler değişebilir.

Aslan erkeği...

Aslan burcu erkeğinin güzel olan her şeye ilgisi vardır. Güzel yemek, güzel manzara veya güzel kadın! Öz bakımına, kılık kıyafetine oldukça özen gösteren aslan burcu erkeği, partnerinden de aynı özveriyi bekler. Kral ruhlu da diyebileceğimiz aslan burcu erkeğinin aldatma potansiyeli yüksektir diyebiliriz.

Başak erkeği temkinli davranır

Başak burcu erkeği sadık bir profil çizer. Aldatmaya niyetlense bile kar zarar hesabını iyi yapar. Eleştirel yaklaşımından ötürü zaten kimseyi de kolay kolay beğenmez. Aldatmak onun için risktir ve riski göze alamazlar.

Terazi burcu erkeği

Terazi erkekleri naif, sanatçı ruhlu, ince zevkleri olan bir yapıdadır. Terazi burcu erkeğinin sadık olduğu biraz şüpheli. Kendisini etkilemek zordur ancak etkilendikten sonra vazgeçmesi daha da zordur. O anki durumun, artı ve eksilerine göre karar vereceğinden sadakati konusunda kefil olamıyoruz.

Akrep burcu erkeğinin libidosu tavan

Akrep burçlarının libidosu en yüksek olan burç olarak adı çıkmıştır. Sınırları ve sırları olan, tutkusu nirvanaya varan akrep burcu erkeği kolay kolay aldatmaz. Partneri ile mutlu ise dönüp diğer seçeneklere dahi bakmaz. Ancak arayıştaysa karda yürür ve izini asla belli etmez.

Yay burcu

Yay burcu için bir limanda durmak oldukça zordur. Yeniliklere ve maceralara olan ilgisi onu aldatmaya itebilir. Onun için hayatın parçası olan yenilik, sizin için güven sarsıcı olabilir. Aldatmanın kitabını baştan yazabilir.

Oğlak erkekleri eşine çok sadık

Partnerine, evine, işine son derece sadık olan oğlak burcu erkeğinin aldatmayacağını söylemek mümkün. Onun için aldatma hem zaman kaybı hem de nakit kaybıdır. İlişkilerine de işi gibi odaklandığı için bir ilişkiyi sonlandırmadan başka bir kişiyle hiç uğraşmaz.

Kova burcunun bir ayağı kapıda

Eşine sadık olan kova burcu erkekleri, ilişkide içlerine sinmeyen herhangi bir davranış veya durumda kolaylıkla uzaklaşabilir ve yeni aşklara yelken açabilir. Kova burcunun daima sizi ikna edebilecek bir açıklaması oluyor.

Balık erkekleri

Bu burcun erkeği; yönlendirilmeye, baştan çıkarılmaya veya duygularının suistimal edilmesine uygun bir yapıdadır. Sizi aldatıp hemen sonrasında pişmanlık duyabilir. Bu vicdan azabıyla daha da yanlış kararlar verebilir. Yoldan çıkması an meselesidir.