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Bitcoin, 3 hafta sonra yeniden yükseldi

Bitcoin, 3 hafta sonra yeniden yükseldi

FED'in enflasyona karşı faiz artırım döngüsünü yavaşlatacağı beklentisiyle yatırımcıların risk iştahını artırması, kripto para birimi Bitcoin'i yeniden 20 bin doların üzerine çıkarttı.

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Kripto para birimlerinin arasında en fazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin, uzun bir süredir düşüşteydi..

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı faiz artırım döngüsünü yavaşlatacağı beklentisinin yatırımcıların risk iştahını artırması, Bitcoin yatırımcısının yüzünü güldürdü.

3 hafta sonra yeniden 20 bin doların üzerine çıktı

Kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, 3 hafta sonra yeniden 20 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 7 artarak 1 trilyon doları aştı.

Bitcoin'in değer artışı yüzde 9'a yaklaştı

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, Fed'in faiz artırım döngüsünü "ekonomide resesyon" endişeleriyle yavaşlatacağı umudunun yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 7 yükseliş kaydetti.

AA'nın aktardığı bilgilere göre Bitcoin, 20 bin doların üzerine çıkarak TSİ 18.20 itibarıyla 20 bin 850 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, 3 haftadır 20 bin doların altında işlem görüyordu.

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 9'a yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 398 milyar doların üzerine çıktı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 70 değer kaybetmişti

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 15'den fazla değer kazanarak 1.585 dolar seviyesine çıktı.

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