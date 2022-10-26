Sakatattan vazgeçemeyenlere enfes dil çorbası tarifi!

Dil çorbası sakatat severlerin vazgeçemeyeceği lezzette bir yemek oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, cildi gençleştiren kolajenleri içeren sakatat çorbaları bazı insanlar pek sevmese de oldukça rağbet görüyor. Peki dil çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte dumanı üstünde dil çorbası tarifimiz...

Abone ol

Genelde kelle paçayla birlikte sunulan dilden yapılan dil çorbası, hem sağlıklı hem de lezzetli kontenjanından menülerde yer alıyor. Sofralarınızı şenlendirecek olan bu lezzet tam bir kış yemeği. Bağışıklık sistemini güçlendirecek dil çorbasını mutlaka çocuklarınıza da yapın. Peki dil çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes dil çorbasının yapılışı...

Dil çorbası malzemeleri

500 gram dana dili

1 adet kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tane karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım limonun suyu

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı biber

2-3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sirke

Dil çorbası tarifi nasıl yapılır?

Dana dilini temizledikten sonra düdüklü tencereye alın.

Kuru soğanı dörde sarımsakları ikiye bölüp dile ekleyin.

1 tatlı kaşığı tane karabiberi de ilave edin.

Üzerine 1 litre kadar su ekleyip güzelce haşlayın.

Haşlanan dilin suyunu süzün ve yeniden tencereye alın.

Dili küçük kuşbaşı doğrayın.

2 yemek kaşığı tereyağını tavada kızdırıp doğradığınız dil parçalarını yağda kavurun.

Kavurduğunuz dili tenceredeki haşlama suyuna ekleyip kaynayana kadar pişirin.

Çorba kaynarken, un, yumurta sarısı ve yoğurt ile terbiyesini hazırlayın.

Çorbanın suyundan ekleyip ılıştırdığınız terbiyeyi tencereye aktarıp hızla karıştırın.

Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı ocaktan alın.

Tereyağını tavada kızdırıp kırmızı biberi yağda çevirin ve çorbanın üzerine dökün.

Dövülmüş sarımsak ve sirkeyle servis edin. Afiyet olsun…

Sakatat faydaları neler?

Mükemmel bir protein, yağ, vitamin ve mineral kaynağıdır.

B12 vitamini ile birlikte A, B2, B3, B5, B6, B9 gibi vitaminleri içerir.

Fe, Zn, P, K gibi mineraller içerir. Mineral maddeler en fazla; karaciğer, dalak, beyin ve böbrek gibi bölümlerde bulunur. Özellikle karaciğer; potasyum, sodyum, fosfor ve demir yönünden zengindir. Bunun için anemi tedavilerinde karaciğerin tüketilmesi önerilir.

Doymuş, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerir.

İnsan vücudundaki sistemler de olağanüstü performans arttırıcıdır.

Uzun süre tok tutar.

Kas kütlesini korumaya yardımcı olabilir.

B grubu vitaminleri içerdiği için ruh halinizi iyileştirmeye, depresyon, anksiyete bozukluklarına karşı korur, alzheimer hastalığı ve demans riskini azaltmaya yardımcı olur.

Öğrenmeyi kolaylaştırır, hafızayı güçlendirir.

B9 ve B12 vitaminlerini diyetle alımı koroner kalp hastalığı riskini azaltabileceğinden sakatat tüketimi bu yönden avantaj sağlayabilir.

A vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini destekler, enfeksiyona karşı korur.

Daha ucuzdur ve hayvanın bu kısımlarını yemek israfı önleyebilir.