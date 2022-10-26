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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri ve İsveç'in NATO üyeliğini ele aldı.

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NATO üyelik süreci devam eden İsveç'te yeni Başbakan Kristersson, ülkesinin Türkiye ile yaptığı NATO anlaşmasına bağlı olduğunu belirtmişti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, İsveç'te terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği sürece ve parlamentoda teröristler yer aldığı sürece Türkiye'nin İsveç'e bakışının olumlu olmayacağı konusunda uyarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-İsveç ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği de konuşuldu.

İsveç’in NATO üyeliği

İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra’nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

İkili ilişkiler ele alındı

Öte yandan İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini iletti.

İsveç Başbakanı Kristersson’ın 19 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson’ı Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.

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