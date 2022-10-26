Berdan Mardini fena madara oldu! Burnunu karıştırıp yemek yaptı, yorum yağdı

2010-2021 yılları arasında evli olduğu Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde ayrılan Berdan Mardini yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak evinin kapılarını 2.sayfa programına açan ünlü türkücü annesiyle birlikte mutfağa girerek içli köfte yaptı. 43 yaşındaki ünlü ismin kameraları unutup burnunu karıştırdıktan sonra içli köfte yapmaya devam ettiği görüntüler ise sosyal medyaya damga vururken yorum yağmuruna tutuldu.

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Eski eşi Fatoş Yelliler ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve uzun süre özel hayatı ile yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Berdan Mardini, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. 2.Sayfa programına evinin kapılarını açan ünlü türkücü kollarını sıvadı ve annesiyle birlikte mutfağa girdi. İçli köfte yaparak samimi açıklamalarda bulunan Mardini'nin yemek yaptığı sırada burnunu karıştırdığı görüntüler olay oldu.

Özel Hayatıyla sık sık gündeme geliyor

Fransa'daki bir düğünde tanıştıktan sonra ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010 yılında dünyaevine girmişti. Geçen yıl boşanan çiftin karşılıklı yaptıkları çarpıcı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

10 yıllık evliliğinde 9 yıl boyunca aldatılmış

Berdan Mardini katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. 10 yıllık evliliğinde 9 yıl boyunca aldatıldığını iddia eden Mardini, "Çocuklarımla tatile gidiyorum" diyor ama otelde bir odada evlatlarımı tek başına bırakıp, yan odada başka adamlarla buluşmuş, uyuşturucu almış. Her şey belgeli. Peruklar takıp, çocuklara fotoğraf çektiriyormuş. "Babanız ararsa annem uyuyor diye söyletip, dışarıya gidiyormuş" açıklamaları çok konuşulmuştu.

Etilerde kameralara yakalandı

Yeni imajı ve özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiren Berdan Mardini, geçtiğimiz gün Etiler'de kameralara yakalanmış, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Mardini, hayatında çok fazla acı tecrübe ettiğini ve bundan dolayı sakin bir hayat sürdürdüğünü ifade etmişti.

"Hayatta kimseye güvenim kalmadı"

Ünlü türkücü yaptığı açıklamada, "İnsanlara artık güvenim kalmadı" diye sözlerine başlayan ünlü şarkıcı "Ne kadar acı tecrübe varsa yaşadım. Derler ya 'tecrübe edinmiş oldun' diye olmaz olsaydı. Evlilikten tutun da akrabalarıma kadar öyle acı tecrübeler kazandım ki... Kazanmaz olaydım. İş kurdum, milyon dolarlık yatırımlar yaptım, orada dahi amcalarım ihanetine uğradım. Hayatta kimseye güvenim kalmadı" demişti.

"Harcadığım zamana mı giden birikimime mi üzüleyim bilmiyorum"

Yalnız bir hayat istediğini dile getiren Mardini sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Artık bundan sonra tek tabanca olarak ilerliyorum. Harcadığım zamana mı yoksa giden birikime mi üzüleyim bilmiyorum. Ama bundan sonra ne yaparsam kendim yapacağın onu öğrendim. Yılmadan, pes etmeden; çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum. Sahnelerimde de kurmuş olduğum fabrikada da işin meyvelerini toplama zamanı geldi artık"

Berdan Mardini fena madara oldu!

Birbirinden çarpıcı yaptığı açıklamalarıyla adından sık sık söz ettiren 43 yaşındaki ünlü şarkıcı bu kez 2. Sayfa programında yemek yaparken burun karıştırmasıyla gündeme geldi. Birçok izleyicinin dikkatinden kaçmayan görüntüler 2.Sayfa programının Instagram hesabından paylaşılırken o gönderi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Berdan Mardini'nin annesi ile yemek yaptığı sırada burnunu karıştırdıktan sonra yemek yapmaya devam ettiğini gören kullanıcılar, "Oy bakalım içinde ne var o burunun", "Midem bulandı Allah sizi ne yapsın", "Kaşla göz arasına burnunu karıştırıp içli köfte yaptı", "Sümüklü köfte bu içli olsa duramaz" gibi yorumlarda bulundu.

Berdan Mardini cevap verdi: "Çok teşekkürler Türkiye"

2.Sayfa programının paylaştığı görüntülerin altına gelen yorumları gören ünlü türkücü Berdan Mardini, kendisine gelen eleştirilere yorum yaparak cevap verdi. Mardini yaptığı ilk yorumunda, "Çok güzel samimi bir röportaj oldu arkadaşlar tamamını izlemenizi isterim. Yorumlarınıza da çok güldüm. Valla Allah izleri var etsin, hepinize sonsuz teşekkürler ve saygılar. Not: Ben kendimle barışık biriyim. Sıkıntı tunne" dedi. İkinci yorumunda ise "Koca röportajdan çıkan yorumlar burnum çok teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.

İşte Berdan Mardini'nin o çok konuşulan görüntüleri;