Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir erkek tipi tüylenmeyi bitirecek doğal çözümler!

Yüzde çıkan istenmeyen tüyler kadınların karşılaştığı en rahatsız edici sorunların belki de başında geliyor. Oldukça yaygın olarak görülen tüylenme sorunu pek çok nedene bağlı olarak oluşabiliyor. Tüylerle baş etmek için doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. İşte yüzdeki tüylenmeyi azaltacak doğal kürlerden bazıları...

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Özellikle yüz bölgesinde oluşan tüylenmeler kadınların adeta korkulu rüyası. Lazer epilasyonun bile bazen çare olamadı tüylere doğal yollarla çözüm arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yüz bölgesindeki tüylerden kurtulmanın yolları aslında basit. Sizin için aşağıda paylaştığımız formüllerden kendinize uygun olanı denemeniz yeterli. İşte tüylenmeyi bitirecek doğal yöntemler...

Papaya ve süt

Yarım su bardağı papaya posası

1 yemek kaşığı süt

Papaya , kıl köklerini genişletebilen ve kılların doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papain içerir . Ayrıca sütün içindeki laktik asit epidermisi ( cildin dış tabakası) yok ederek daha pürüzsüz, daha parlak bir ten rengine sahip olmanızı sağlar. Kalın bir macun yapmak için papayayı sütle karıştırın ve ardından yüzünüze uygulayın. Cildinize masaj yapın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve ardından durulayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

Yumurta, şeker, mısır unu

1 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

½ yemek kaşığı mısır unu

Bu malzemeleri bir kapta karıştırırsanız, epilasyon için etkili bir soyulabilir maske oluşturabilirsiniz. Yumurta akı cilt tonunuzu iyileştireceği ve yüzünüzde epilasyon sürecine yardımcı olan ince bir film oluşturacağı için burada çok önemlidir.

Yulaf ezmesi, bal limon

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı limon suyu

Yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için harikadır ve özellikle peeling için iyidir. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında tüylerin dökülmesine de yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri bir macun haline getirmeniz, kıllı bölgeye sürmeniz ve 15 dakika orada bekletmeniz gerekiyor. Haftada bir veya iki kez yapın. Yaklaşık bir ay sonra sonuçları görmeye başlayacaksınız.

Şeker su ve limon suyu

1 su bardağı şeker

1/4 bardak limon suyu

1/4 su bardağı su

Doğal ağda olarak bilinen bu yöntem için 3 malzemeyi karıştırıp kaynatın ve macun haline getirin. Kılların olduğu bölgeye sürüp çekin. 1- 1,5 ayda bir tekrarlayın.