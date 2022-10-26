Hem işimi görsün hem ucuz olsun diyenler için 2 bin TL altında akıllı telefonlar

Özellikle son dönemlerde artan telefon fiyatları, birçok kişiyi mağdur bırakıyor. İşte hem fiyatı uygun, hem de özellik bakımından tatmin edecek 2 bin TL altındaki akıllı telefon modelleri...

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Gelen zamların ardından en çok etkilenen ürünler akıllı telefonlar oldu. Fiyatların yükselmesi sebebiyle yeni telefon almak isteyen kişiler daha uygun, bütçe dostu cihaz arayışına başladı.

İşte 2000 TL'ye alabileceğiniz akıllı telefon modelleri...

2 bin TL'ye alınabilecek telefon modelleri

Reeder P13 Blue Plus

Ekran: 6,08 inç 600 x 1280 (SD) Piksel IPS, 232 PPI, damla çentikli ekran

Tasarım: 9,8 mm kalınlık, 171 gram ağırlık, plastik çerçeve plastik arka yüzey

İşlemci: 2,0 GHz 4 Çekirdekli MediaTek Helio A22 (MT6761) 12 nm

AnTuTu Puanı (v8) : 70.000 puan civarı

RAM: 4 GB

Hafıza: 64 GB, microSD var

Ön Kamera: 5 MP ön kamera

Arka Kamera: 8 MP + 0,3 MP 720p video çeken çift arka kamera

Batarya: 4080 mAh

İşletim sistemi: Android 10 Q

En Düşük fiyat: 1899 TL

Hiking A22

Ekran: 6,35 inç 720 x 1560 (HD+) Piksel IPS, 271 PPI, punch hole ekran

Tasarım: 8,33 mm kalınlık, 170 gram ağırlık, plastik çerçeve plastik arka yüzey

İşlemci: 1,6 GHz 8 Çekirdekli Unisoc SC9863A (28nm)

AnTuTu Puanı (v8) : 103.300 puan civarı

RAM: 4 GB

Hafıza: 64 GB, microSD var

Ön Kamera: 8 MP ön kamera

Arka Kamera: 16 MP + 0,3 MP 1080p video çeken çift arka kamera

Batarya: 3600 mAh

İşletim sistemi: Android 10 Q

En Düşük fiyat: 2050 TL

Samsung Galaxy J7 Pro

Ortalama Fiyatı: 1.999 TL

Ekran Boyutu: 5.5 İnç

Dahili Depolama: 32 GB

Bellek (RAM): 3 GB

Batarya Kapasitesi: 3600 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Yok

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

Casper VIA M4

Ortalama Fiyatı: 1.900 TL

Ekran Boyutu: 5.5 İnç

Dahili Depolama: 16 GB

Bellek (RAM): 2 GB

Batarya Kapasitesi: 3000 mAh

Hat Sayısı: Tek Hat

Hızlı Şarj: Yok

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

Vestel Venus V7

Ortalama Fiyat: 1.900 TL

Ekran Boyutu: 6.21 İnç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 3 GB

Batarya Kapasitesi: 4050 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Yok

5G: Yok

4.5G Desteği: Var