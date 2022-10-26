Ali Babacan: TOGG açılışına davet edilmedim, edilsem de gidemezdim

DEVA Partisi lideri Babacan, 29 Ekim'de yapılacak TOGG açılışına davet edilmediğini söyledi. Babacan, "Davet gelse dahi ben gidemezdim, belki başka bir arkadaşımızı görevlendirdik" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TOGG açılışına davet geldi mi sorusuna yanıt verdi. Babacan, Türkiye Yüzyılı ve TOGG'un açılış programlarına katılması için kendisine davet gelmediğini söyledi. Babacan, "Davet gelse dahi ben gidemezdim, belki başka bir arkadaşımızı görevlendirdik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılışa davet edilmişti. İki lider de programa katılmayacak. Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın kendisi yerine katılacağını duyurdu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Babacan, partilerinin "tehlike olarak görüldüğünü" öne sürdü.

Babacan, AK Parti'den ayrıldığı süreçle ilgili soruyu, "AK Parti'den karşı çıkışla, isyanla ayrılmadım. Önce kendisiyle görüştüm" şeklinde yanıtladı.

Ak Parti'deyken Gül'ün adaylığını desteklemişti

Babacan daha önce yaptığı açıklamada, AK Parti'de milletvekili olduğu dönemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını desteklediğini söylemişti. Aynı dönemde Babacan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için de imza verdiği ortaya çıkmıştı.

Babacan, Gül'e verdiği adaylık desteğini, "Çalışmaların tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" dedi.