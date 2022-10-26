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Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"

Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"

"TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasıyla tepki toplayan TTB Şebnem Korur Fincancı, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı, evinde yapılan aramalarda örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri bulundu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti. Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bugün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

TTB için yeniden yapılanma talebi

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.

Evinde kalaşnikof mermileri bulundu

Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi. Öte yandan TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltına alınan Fincancı'nın evinde bulunanlarla ilgili olarak "Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir:) kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz için" dedi.

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