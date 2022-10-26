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Fransa'da camiye saldırı tehdidinde bulunan şahsa 8 ay hapis

Fransa'da camiye saldırı tehdidinde bulunan şahsa 8 ay hapis

Telegram'da yayınladığı videoda Lille Sud camisine saldırı tehdidinde bulunan 23 yaşındaki Jonathan Dhe, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Fransa'da 23 yaşındaki Jonathan Dhe, haziranda Telegram'da yayınladığı videoda Lille Sud camisine saldırma tehdidinde bulundu.

Dhe, videonun bir bölümünde 51 kişinin öldüğü Yeni Zelanda'daki cami saldırılarından duyduğu "memnuniyeti" dile getirdi.

Jonathan Dhe, ilgili kurumlara şikayet edilmesinin ardından 23 Haziran'da gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıktı

Le Parisien gazetesinin haberine göre, yaşanan olayın ardından Jonathan Dhe, hakim karşısına çıktı.

8 ay hapis cezası verildi

Lille Ceza Mahkemesinde görülen davada, Dhe'ye 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, 3 yıl boyunca adli takip altında olması kararlaştırdığı sanığın camiye yaklaşmasını yasakladı.

Ayrıca Dhe, 5 yıl süreyle de üzerinde silah bulunduramayacak. Mahkeme 23 yaşındaki Dhe'nin, davanın sivil taraflarına 3 bin 800 avro ödemesine de hükmetti.

Yeni Zelanda'da yaşanan olay

AA'nın haberine göre; Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi de yaralamıştı.

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