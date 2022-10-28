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Fenerbahçe 3-0'dan geri geldi FB TV stüdyosu yıkıldı gol sevinçleri olay oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Rennes maçında 3-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 3-3 berabere kaldı. Maçı canlı yayında anlatan Fenerbahçe televizyonunda gol anlarında büyük sevinç yaşandı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırladığı Rennes karşısında 3-0 geriye düştü. Sarı-lacivertliler, Valencia, Zajc ve Emre Mor'un attığı gollerle muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı.

Fenerbahçe - Rennes maçını canlı yayında anlatan Fenerbahçe televizyonunda gol anlarında büyük sevinç yaşandı.

İşte sosyal medyada da viral olan o anlar...

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