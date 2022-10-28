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Suriyeli mültecinin kafaya bak! Bana Türk vatandaşlığı verildi istemedim rezil olurum

SURİYE mültecilerinden birinin sosyal medyaya düşen röportajı gündem oldu. Kendisine Türkiye vatandaşlığı verildiğini söyleyen Suriyeli sığınmacı 'Ben istemedim rezil olurum' dedi. Suriyeli mülteci Türk vatandaşlığını reddetme nedeninin ne olduğu sorulunca ise "Maaşım kesilir' yanıtını verdi. Bu video sosyal medyada Suriyeli mülteciler tartışmasını yeniden ateşledi.

SURİYE'den gelip yıllardır Türkiye'de yaşayan mültecilerle ilgili tartışmayı alevlendiren bir sokak röportajı sosyal medyanın gündemindi. Zeyrek Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında konuşan kişi 8 yıldır Türkiye'de bulunuyor. 

Suriye'ye dönmeyi düşündüğünü söyleyen sığınmacı, "İnşallah seçimden sonra Erdoğan baba ile Esad anlaşır ülkemize döneriz" dedi. Sığınmacı "şimdi neden gitmiyorsunuz" sorusuna "Su yok elektrik yok evler yıkık" yanıtını verdi. 

Bana Türk vatandaşlığı verildi istemedim

Suriyeli mültecinin sosyal medyada tartışma yaratan sözleri ise Türk vatandaşlığı ile ilgili oldu. 8 yıldır Türkiye'de bulunan mülteci "Bana vatandaşlık geldi ama ben istemedim. Türk vatandaşı olursam rezil olurum" dedi.

Maaşım kesilir

Suriyeli mültecinin Türk vatandaşlığını reddetme sebebi ise devletten aldığı maaştı. Bir işte çalışmayan mülteci aldığı bu maaşla geçindiğini söyledi. Türk vatandaşı olunca maaşının kesildiğini söyleyen mülteci 2 milyon lira maaş aldığını söyledi. Suriyeli mülteci 2 milyon ile geçinemediği de söyledi ve pahalılıktan yakındı. 

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