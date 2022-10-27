Asansörde bayılan kadına yapılanlar isyan ettirdi kamera kayıtları ortaya çıktı

İSTANBUL Pendik'te yabancı uyruklu T.K. asansörde bayıldı. Gökhan B. ise kısa bir süre önce darbettiği genç kadını ayıltmaya çalıştı. Ancak başaramayınca tekme tokat saldırdı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı...

Olay, Pendik’te bir sitede dün akşam saatlerinde yaşandı. T.K. (21) isimli kadın, Gökhan B.’nin bir sitede bulunan evine saat 22.30 sırlarında gitti.

Evde dövdü asansörde baygınlık geçirdi

İddiaya göre Gökhan B., T.K.’yı evde darp etti. Gökhan B. ile evden çıkarak asansöre binen T.K. asansörde baygınlık geçirdi.

Ayağa kaldırmaya çalıştı

Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B., kadını tekme ve yumruklarla darp etti. Kadının yerde baygın halde yatmasına aldırış etmeyen Gökhan B. kadını tekmelemeye devam etti. T.K.’yı yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren ve otopark katına inen Gökhan B., kadını evine bırakmak üzere aracına bindirdiğinde kadına yönelik tehdit ve hakaretlerine devam etti.

7 adet suç kaydı çıktı

Olayın şüphelisi Gökhan B. polis tarafından bugün yakalandı. Şahsın farklı konulardan hakkında 7 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Mağdur kadın şahsa yönelik “6284 Sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun” çerçevesinde gerekli işlem yapıldı.

Kadını sürükleyerek asansöre götürüyor

Gökhan B.’nin asansör önünde baygınlık geçiren kadını tekme ve yumruklarla darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde erkek şahıs yerde baygın halde yatan kadını kaldırmaya çalışıyor ve darp ediyor. Yerde yatan kadını bir süre daha tekmeleyen şahıs daha sonra kadını sürükleyerek asansöre geri götürüyor.