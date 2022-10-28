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İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki işyerindeki patlama anı kamerada

İSTANBUL İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan oksijen tüpü patlaması kameraya yansıdı.

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, patlama anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, patlama anı ve tüpün yola savrulduğu görülüyor.

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