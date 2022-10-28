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DÜNYA

Hoşgörü Bakanı hoşgörüsüz çıktı! Dans eden kız öğrenciye bakın nasıl tepki gösterdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Hoşgörü Bakanı Nahyan bin Mübarek El Nahyan, katıldığı mezuniyet töreninde skandal bir harekete imza attı. Öğrencilerin diplomalarını tek tek teslim eden Bakan, dans eden kadın öğrenciye diplomasını vermek yerine masaya fırlatarak tepki gösterdi.

BAE El-Ain Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Mübarek El Nahyan, kadın öğrencilere diplomalarını teslim etti.

Öğrencilere diplomaları elden veren Mübarek El Nahyan, ailesine doğru dans ederek sevincini paylaşan kadın öğrenciye diplomasını elden vermeyi reddetti. Hoşgörü Bakanı, diplomayı masaya fırlattı, yüz ifadesi dikkat çekti.

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