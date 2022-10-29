BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72
GÜNCEL

Aksaray Belediyesi'nden skandal Cumhuriyet Bayramı kutlaması! Bir türlü düzeltemediler

AKSARAY Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nı yanlış kutladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" denildi. Tepkiler üzerine hemen silindi... Paylaşımdaki video bu kez "Cumhuriyet Bayramı" olarak tekrar paylaşıldı. Ancak videonun başlangıcındaki "29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" yazısı ve ifadeleri aynen kaldı.

Aksaray Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün sosyal medya hesaplarında yayınladığı kutlama videosunda, “29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” denildi. Kutlama videosunun, belediyenin sosyal medya hesaplarında bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırıldığı görüldü.

Rezaleti düzeltmeyi beceremediler

Bu kez aynı video "Cumhuriyet çocukların, kadınların, erkeklerin kısacası herkesin bayramı. O yüzden Cumhuriyet demek herşey demektir. Gururla onurla; 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN." notuyla tekrar paylaşıldı. Ancak videonun başlangıcındaki "29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ifadesinin aynen durduğu görüldü.

CHP'den sert tepki

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, “29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı’dır. Öncelikle belediyedeki arkadaşlarımıza bunu anlatalım. Anadolu’da güzel bir söz vardır, 'namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz' diye. Bu tip bayramlarımız, milli bayramlarımız, Cumhuriyet’le özdeşleşen bayramlarımız genelde iktidar ve onun aparatları tarafından çok önemsiz bulunduğu için, bu da aslında bu zihniyetin kalıntısı olabilir” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa açıklaması: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa açıklaması: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir"
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Türkiye Yüzyılı'na giden Fatih Portakal'ı bakın nasıl karşıladılar! Kulisleri anlattı gösterdikleri yere oturmadı
Türkiye Yüzyılı'na giden Fatih Portakal'ı bakın nasıl karşıladılar! Kulisleri anlattı gösterdikleri yere oturmadı
İlber Ortaylı kime 'kalk git artık' dedi! 'Cumhuriyet'in 100. yılı eleştirileri bomba
İlber Ortaylı kime 'kalk git artık' dedi! 'Cumhuriyet'in 100. yılı eleştirileri bomba
Sivas'ta trafonun patlaması sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Sivas'ta trafonun patlaması sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti gasp edildi
Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti gasp edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı
Hürriyet'in '411 el kaosa kalktı' manşetini bir paşa attı! Aydın Doğan'dan canlı yayında flaş itiraflar
Hürriyet'in '411 el kaosa kalktı' manşetini bir paşa attı! Aydın Doğan'dan canlı yayında flaş itiraflar
Adanalı rapçinin şarkısını dileyen Ukraynalı askerler sosyal medyada viral oldu
Adanalı rapçinin şarkısını dileyen Ukraynalı askerler sosyal medyada viral oldu
Hoşgörü Bakanı hoşgörüsüz çıktı! Dans eden kız öğrenciye bakın nasıl tepki gösterdi
Hoşgörü Bakanı hoşgörüsüz çıktı! Dans eden kız öğrenciye bakın nasıl tepki gösterdi
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki işyerindeki patlama anı kamerada
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki işyerindeki patlama anı kamerada
Fenerbahçe 3-0'dan geri geldi FB TV stüdyosu yıkıldı gol sevinçleri olay oldu
Fenerbahçe 3-0'dan geri geldi FB TV stüdyosu yıkıldı gol sevinçleri olay oldu