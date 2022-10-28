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Sivas'ta trafonun patlaması sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde işçilerin çalıştığı bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada işçilerden E.G.B. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan M.K. ve E.E. ile kimliği belirlenemeyen bir işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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