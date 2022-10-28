Hürriyet'in '411 el kaosa kalktı' manşetini bir paşa attı! Aydın Doğan'dan canlı yayında flaş itiraflar

Başörtü düzenlemesinin ardından Hürriyet'in attığı '411 el kaosa kalktı' manşetiyle ilgili o dönem Hürriyet'in patronu olan Aydın Doğan'dan flaş itiraflar geldi. Habertürk canlı yayınına bağlanan Aydın Doğan, "411 el kaosa kalktı, hesabını veririm ama hesabı genel yayın müdürünündür (Ertuğrul Özkök). Onu bir paşa söyledi" dedi. Aydın Doğan, Mesut Yılmaz'ı başbakan olduğu dönemde pijamayla karşıladığı iddialarına da cevap verdi...

Doğan Grubu Kurucusu Aydın Doğan, Hürriyet gazetesinin başörtüsü düzenlemesi için "411 el kaosa kalktı" manşetine ilişkin konuştu. Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir ne değildir?" programında Akşam Gazetesi yazarı Dr. Taceddin Kutay ve Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'ın iddialarına Doğan Grubu Kurucusu Aydın Doğan yayına telefonla katılarak yanıt verdi.

"O sözü bir paşa söyledi'

"28 Şubat süreci Hürriyet üzerinden organize edilmiştir" iddiaları üzerine Doğan, "411 el kaosa kalktı, hesabını veririm ama hesabı genel yayın müdürünündür. Onu bir paşa söyledi. Onlar adi şeyler. Hürriyet gazetesinin attığı manşetlere karşı çıkanlar olmuştur. Tartışılmıştır. Uydurma manşetimiz değildir" diye konuştu.

40 dakikanın 40 saniyenin hesabını veririm

Akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay'ın "90'lı yıllarda Doğan Medya'nın iktidar erki olduğunu tartışmıyoruz değil mi?" sözlerine de. yanıt veren Doğan, "Doksanlı yıllarda Doğan Medya, Türkiye'de bağımsız medya, prensipleri olan, mücadele kaydeden, haksızlıklara uğrayan... Kuvvetli bir medya grubuydu. Avrupa'nın en büyük dördüncü medyasıydı. Bağımsızlık mücadelesi verdi. Hiçbir gazeteci arkadaşımız kindar ve şahsi bir yayın yapmadı. Yayın organlarımızın ilkelerimiz vardı. 40 yıl gazete sahipliği yaptım, 40 dakikasının 40 saniyesinin hesabını vermeye amadeyim" diye konuştu.

Mesut Yılmaz'ı pijamayla karşıladı iddiası

Akşam gazetesi yazarı Dr. Taceddin Kutay'ın dile getirdiği, "Mesut Yılmaz'ın yanında eşortmanlı fotoğrafını var" iddiası üzerine konuşan Aydın Doğan, "Tacettin Bey diye Akşam gazetesi yazarı, benim pijama ile Başbakan'ı karşıladığım iddiasını bulundu. Bu fevkalade yanlış ve terbiyesiz bir laftır. Bunu Türkiye'de söyleyen adam basını terk etti gitti, Türkiye'yi de bıraktı. Uzanlar'ın yayın organı bunu yayınladı. Benim resmimi çıkaracaklarını söylüyorlar. eğer böyle bir resim varsa ben de göreyim. Belimde kemer vardı. Pijamaya kemer mi takılır? Bu ahlak dışı bir yayındır. O zaman da intikam almak için bunu yazdılar. Bir gazetecinin böyle söylemesi ayıp geldi. O gazeteci de tanımıyorum" dedi.

Benim eşofmanlı görüntüm yok

Doğan şunları söyledi: "Benim eşofmanlı görüntüm yok. Kemer var. Mesut Bey geldi, oturuyorduk. O haliyle yolculadık. Altımda kot pantolonum üstümde tişörtüm vardı. Ben bir ameliyattan gelmiştim, hastaydım. Mesut Bey geçerken geçmiş olsun için uğradı."

Aydın Doğan'ın ifadeleri sonrası söz alan Taceddin Kutay, "Fotoğraf geldi. Başbakan kravat ve ceketle gezerken yanlışlıkla şortla dedim" diye konuştu.