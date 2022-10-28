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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklayacağı 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından “Türkiye Yüzyılı” mesajıyla, bugüne kadar açılan tesislerin kurdele kesiminde kullanılan Cumhurbaşkanlığı Makas Koleksiyonunu konu alan filmi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. “ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca “Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler” temasıyla başlatılan “Türkiye Yüzyılı” serisinin ikinci filminde 1200’ü aşkın tesis açılışında kullanılan dünyanın en büyük makas koleksiyonuna yer veriliyor.

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