Türkiye Yüzyılı'na giden Fatih Portakal'ı bakın nasıl karşıladılar! Kulisleri anlattı gösterdikleri yere oturmadı

ANKARA'da bugün yapılan Türkiye Yüzyılı vizyon toplantısına davet edilen Fatih Portakal izlenimlerini aktardı. Etkinlikte protesto edilir mi diye düşünen Fatih Portakal 'Beni iyi karşıladılar' dedi. Fatih Portakal için orta alanda özel bir yer ayarlanmış. Fatih Portakal ben 'gazeteciyim" deyip oraya oturmamış. Kulis bilgileri de aktaran Fatih Portakal, muhalif olarak nitelenen gazetecileri kimin davet ettiğini de açıkladı.

ANKARA'daki AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyon toplantısına 'muhalif' olarak nitelenen gazeteciler davet edilmişti. O davete bir çok isim gitmeme kararı alırken, FOX'un anchorman koltuğunda oturduğu dönemde AK Partililerden ağır eleştiriler alan Fatih Portakal gitmeyi tercih etti.

Fatih Portakal'ı protesto ettiler mi?

Fatih Portakal'ın salona girerken aklındaki merak 'acaba beni protesto ederler mi' olmuş. Fatih Portakal gayet iyi karşılandığını ve kimsenin kendisine protesto etmediğini söyledi.

Gösterdikleri yere oturmadı

Fatih Portakal ve 'muhalif' etiketi ile davet edilen gazeteciler için AK Parti salonun ortasında önlerde özel bir yer ayırmıştı. Fatih Portakal bu alana oturmayı reddetti. 'Ben gazeteciyim' diyen Fatih Portakal, etkinliğe de bu sıfatla katıldığını belirtip 'gazeteciler' için ayrılan alana oturdu.

Listeyi kim hazırladı

Fatih Portakal Türkiye Yüzyılı vizyon toplantısına davet edilen gazeteciler listesinin kim tarafından hazırlandığını da öğrenmiş. Portakal'ın aktardığına göre davet listesi AK Parti Genel Merkezi'nde oluşturulmuş ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı ile de istişare edilmiş.

Kimler katıldı?

Fatih Portakal etkinlikle ilgili kulisleri aktarırken, muhalif Halk TV, FOX gibi kanalların etkinliğe davet edilmemesine dikkat çekti. 'Bir Gürkan (Hacır) bir ben varım' diyen Fatih Portakal İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü gibi davet edilen isimlerin katılmadığını belirtti. Fatih Portakal, 'Bu isimleri çağırıp kanalları çağırmıyorsunuz bu olmaz' dedi.

AK Parti bir daha çağırır mı?

Fatih Portakal "Bu davetler sürecek mi bu isimler tekrar çağırılacak mı' diye karşılaştığı AK Partili yetkililere de sormuş. Portakal'ın aldığı yanıt muallak olmuş. Fatih Portakal 'ilerleyen günlerde bir daha çağırır mı Erdoğan muhalif isimleri zannetmiyorum, benim edindiğim hava o' dedi.