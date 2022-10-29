Ekrem İmamoğlu'nun Dilek İmamoğlu'na öyle şeyler söyledi ki herkesi gülümsetti

İSTANBUL Vakfı, Dr. Dilek İmamoğlu’nun kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi kapsamında, Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümünü kutladı. Sahnede Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu arasındaki diyalog salondaki herkesi gülümsetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Vakfı, Dr. Dilek İmamoğlu’nun kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi kapsamında, Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümünü kutladı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda “Büyütülen Hayallerle-Cumhuriyet ve Kadın” başlığıyla düzenlenen kutlamaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel ve ‘Büyüt Hayallerini’ projesi öncüsü Dr. Dilek İmamoğlu katıldı.

Dilek İmamoğlu 'Kalbimin sesini durdurabilirsem' dedi

Konuşma yapmak için sahneye çıkan Dilek İmamoğlu, "Birazcık kalbimin sesini durdurabilirsem burada konuşmayı becerebileceğim" dedi.

Ekrem İmamoğlu 'Ben burdayım ya ondan' cevabı verdi

Dilek İmamoğlu'nun ardından sahneye çıkan Ekrem İmamoğlu ise "Dilek Hanım'dan sonra buraya çıkmak zor olacak. Sanırım heyecanı ve kalbinin sesi benden dolayı. Konuştukça rahatladı ama bana hiç bakmadan konuştu" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu çiftinin diyaloğu salonda bulunan kişileri güldürdü.