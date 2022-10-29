Kocasıyla yengesini arabada bastı! Çılgına dönen kadın 'sizi mahvedeceğim'....

GİRESUN’da yaşayan bir kadın, kocasının kendisini yengesiyle aldattığını öğrenince onları takibe aldı. Kocasıyla yengesini aynı arabada giderken yakalayan kadın, ikisini de arabadan indirip saldırdı. O anlar kameraya yansıdı...

Giresun’da aldatıldığını öne süren bir kadın sokak ortasında kocası ve yengesini aynı arabanın içinde seyahat ederlerken görünce çılgına döndü. Kocası ile yengesini aynı arabada yakalayan kadın, birinin saçına diğerinin yakasına yapıştı.

'Kocan seni yengenle aldatıyor

Genç kadın dün hastaneye gitmişti, iddiaya göre o canının derdindeyken telefonu çaldı ve arayan kişi kocası ile yengesinin ona ihanet ettiğini söyledi. İkisi de o sırada aynı arabadaydı. Öfkelenen kadın bir hışımla hastaneden çıkarak kocasının ve yengesinin içinde bulunduğu aracın peşine düştü. Önce takip etti sonra önlerine geçip durdurdu.

Allah önüme çıkarttı resmen

Show Ana Haber’de yayınlanan görüntülere göre; Aracı durdurmayı başaran kadın kocasına ve yengesine “Allah önüme çıkarttı resmen. Nereye gidiyordunuz? Hani sen bu kadından nefret ediyordun? Gezdiriyor musun? Ben hastanedeyken… Nereye gidiyorsunuz? Hani kocamdan nefret ediyordun benim. Oğlum sana bu adam iftira attı ya, nasıl geziyorsun bununla?” sözleri hesap sorarken aralarına arbede çıktı.

Nereye götürüyorsun bu kadını?

Kocasının yakasına yapışan kadın “3 tane çocuğunu atıp, defalarca sana yalvarıyordum. Benim bu halimle bana onu söyle. Benim bu hasta halimle sen…” diyerek kocasına küfürler savurdu. Kocasının kendisini arabaya bindirmeye çalışması üzerine de “Nereye bindiriyorsun beni? Nereye bindiriyorsun? Nereye götürüyorsun bu kadını, seni mahvedeceğim. Sizi öyle dava edeceğim” şeklinde kocasına çıkıştı.

İkisi de boşanma davası açıyor

Adam o anlarda eşini sakinleştirmeye çalışsa da bir türlü başaramadı. Talihsiz kadın ve kardeşi bu görüntülerin ardından iddiaya göre eşlerine boşanma davası açmaya hazırlandıkları öğrenildi.