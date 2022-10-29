Kemal Kılıçdaroğlu yine fena çaktı! 'Otomobil yapacaktınız hani nerde?' O video viral oldu

TOGG Gemlik fabrikası bugün açılıyor. İlk TOGG Març 2023'te yollarda olacak. Tarihi günde CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu'nun 2019 yılında katıldığı bir programda, "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir" sözleri tekrar gündeme geldi. .

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için 2018’de başlayan macera bugün Gemlik fabrikasının açılışıyla yeni bir aşamaya geliyor. TOGG için Gemlik Tesisinde seri üretim bugün başlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılında üretime geçecek Türkiye’nin büyük hayali TOGG için açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi

Fabrikanın açılışı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG için söylediği sözler tekrar gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılında katıldığı bir programda, Türkiye'nin vizyon projesi TOGG için, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmayın otomobil nerede?" demişti.

"Yine çaktınız Kemal Bey"

CHP liderinin geçmişte TOGG'a yönelik sözlerine AK Parti'den dikkat çeken bir yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG ile ilgili geçmişte söylediği sözleri "Yine çaktınız Kemal Bey." ifadeleriyle paylaştı.