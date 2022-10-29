Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerinde onlarca kişi öldü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 59 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde Cadılar Bayramı etkinliği düzenlendi.

Kutlamalar sırasında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre, 59 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çok sayıda ekip bölgeye gitti

Olay yerine 400’den fazla sağlık çalışanı giderken bölgede, kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ne olmuştu

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham çıktığını söylemişti.

İHA'nın haberine göre; Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise yaralılara ilk yardım yapılması ve bölgenin güvenliği konusunda acil talimat vermişti.