Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 151'e yükseldi
Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 151 kişi yaşamını yitirirken, 19'u ağır 82 kişi yaralandı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu, 97 kadın ve 54 erkeğin izdihamda can verdiğini bildirdi.
Ölenlerden 19'unun yabancı uyruklu olduğu, aralarında Çin, Özbekistan ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedildi.
Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı.
Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.