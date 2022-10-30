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MEDYA

Latif Şimşek tv100 canlı yayınında fenalaştı

Latif Şimşek, Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programı sırasında canlı yayında fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

tv100'ün ilgiyle izlenen siyaset programı Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair'e tv100.com yazarı Latif Şimşek, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Sarı, Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat konuk oldu.

İlk yerli otomobil Togg'un banttan indirilmesi programda konuşulurken yayına Ankara'dan bağladan Şimşek canlı yayında fenalaştı.

 Ardor, Şimşek'in tansiyon yükselliğiyle ilgili bir sorun yaşadığı, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. 

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