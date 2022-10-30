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TOGG böyle üretiliyor! Görüntüler paylaşıldı: İlk kez göreceksiniz

Türkiye'nin merakla beklenen otomobili TOGG'un fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen açıldı. TOGG'un Gemlik'teki modern üretim tesisi üretim yaparken görüntülendi.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG banttan indi. TOGG, dünya basınında geniş yer bulurken Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki sözlerini manşetine taşıdı.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Dün gerçekleşen açılış Dünya basınında geniş yer buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un Gemlik’teki modern tesisinin üretim yaparken görüntüsünü paylaştı.

“Modern üretim kampüsüyle yeni ligin en önemli oyuncusu olacak”
Fabrikadan görüntüleri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Avrupa’nın 1 numaralı ticari araç üreticisi, dünyanın sayılı otomobil ihracatçılarından Türkiye, artık kendi yerli ve milli markasıyla, modern üretim kampüsüyle yeni ligin de en önemli oyuncusu olacak. TOGG milletimiz için bir gurur, dünya için örnek olacak.'' ifadelerini kullandı.

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