BIST 3.879
DOLAR 18,59
EURO 18,55
ALTIN 983,15
GÜNCEL

Kamyona çarparak devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, park halindeki kamyona çarptıktan sonra devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Bağlarbaşı mevkisinde arıza yapan ve emniyet şeridinde park halinde bulunan Y.E.Ş. idaresindeki 54 LS 084 plakalı kamyona, Erdal M. yönetimindeki 03 FZ 147 plakalı flake kalsiyum klorür yüklü tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçip devrildi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tırda yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi, Volkan Coşar ise hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü Erdal M'ye de ayakta tedavi uygulandı.

Kaza nedeniyle yolun Bilecik istikameti trafiğe kapanırken, araçlar alternatif yola yönlendirildi.

Trafik, araçların ve yola dökülen malzemenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya feci kaza: Kamyona çarpan tır karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü
Sakarya feci kaza: Kamyona çarpan tır karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Maç sonu dikkat çeken görüntü! Jorge Jesus, Altay Bayındır'a destek istedi!
Maç sonu dikkat çeken görüntü! Jorge Jesus, Altay Bayındır'a destek istedi!
"O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti! TBMM Başkanı Şentop'tan ünlü oyuncuya tebrik telefonu
"O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti! TBMM Başkanı Şentop'tan ünlü oyuncuya tebrik telefonu
Kayserispor Adana Demirspor maçında arbede çıktı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!
Kayserispor Adana Demirspor maçında arbede çıktı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!
Tahıl koridoru krizi kısmen çözüldü! Anlaşma sağlandı: 14 gemi daha yola çıkacak
Tahıl koridoru krizi kısmen çözüldü! Anlaşma sağlandı: 14 gemi daha yola çıkacak
Batshuayi'den çarpıcı Jorge Jesus yorumu: "Polis olarak görüyorum, çok katı ve..."
Batshuayi'den çarpıcı Jorge Jesus yorumu: "Polis olarak görüyorum, çok katı ve..."
Doğalgaz borusunu patlatan işçiler kaçtı! Gaz kokusu tüm mahalleyi sardı
Doğalgaz borusunu patlatan işçiler kaçtı! Gaz kokusu tüm mahalleyi sardı
Jorge Jesus: "Benim istediğim oyun bu, daha iyisi olamazdı"
Jorge Jesus: "Benim istediğim oyun bu, daha iyisi olamazdı"
Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi: Yakınlarına böyle seslendi!
Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi: Yakınlarına böyle seslendi!
Fenerbahçe, İstanbulspor'a gol olup yağdı! Kanarya seriye bağladı
Fenerbahçe, İstanbulspor'a gol olup yağdı! Kanarya seriye bağladı
Deniz Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "İstismar ediliyoruz, lütfen buna bir dur deyin"
Deniz Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "İstismar ediliyoruz, lütfen buna bir dur deyin"