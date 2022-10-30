Şenol Güneş, 1255 gün sonra Vodafone Park'ta! Maç sonu böyle 3'lü çektirdi
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonunda Şenol Güneş, tribünlere giderek galibiyet üçlüsü çektirdi.
Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.
Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.
Maçtan önce taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu
Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşma öncesi deneyimli teknik adam için tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Güneş'in sahaya çıkmasıyla birlikte kendisini coşkuyla karşıladı.
Takımların ısındığı sırada sahaya gelerek tribünleri selamlayan Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar çiçek attı.
1255 gün sonra Vodafone Park'ta
Beşiktaş'ın başında son maçına 24 Mayıs 2019 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Şenol Güneş, bu tarihten tam 1255 gün sonra yeniden Vodefona Park'ta siyah-beyazlı ekibin hocası olarak sahaya çıktı.
Şenol Güneş 200. maçına galibiyetle başladı
Beşiktaş’taki ikinci dönemine Ümraniyespor maçıyla başlayan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla 200. maçına çıktı. Güneş, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle Beşiktaş’taki 118. galibiyetine ulaştı.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş’i göreve getirirken, tecrübeli teknik adam, imza attıktan 2 gün sonra Ümraniyespor karşısında takımın başında sahaya çıktı. 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın başında 199 resmi karşılaşmaya çıkan Şenol Güneş, Ümraniyespor maçıyla birlikte 2. kez dalya dedi. Beşiktaş’ta geçirdiği 4 sezonda çıktığı 199 karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 mağlubiyet alan Güneş, Ümraniyespor karşısındaki 5-2’lik skorla galibiyet sayısını 118’e çıkardı.