BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72
BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş, 1255 gün sonra Vodafone Park'ta! Maç sonu böyle 3'lü çektirdi

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonunda Şenol Güneş, tribünlere giderek galibiyet üçlüsü çektirdi.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.

Maçtan önce taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu
Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşma öncesi deneyimli teknik adam için tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Güneş'in sahaya çıkmasıyla birlikte kendisini coşkuyla karşıladı.

Takımların ısındığı sırada sahaya gelerek tribünleri selamlayan Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar çiçek attı.

1255 gün sonra Vodafone Park'ta
Beşiktaş'ın başında son maçına 24 Mayıs 2019 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Şenol Güneş, bu tarihten tam 1255 gün sonra yeniden Vodefona Park'ta siyah-beyazlı ekibin hocası olarak sahaya çıktı.

Şenol Güneş 200. maçına galibiyetle başladı
 Beşiktaş’taki ikinci dönemine Ümraniyespor maçıyla başlayan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla 200. maçına çıktı. Güneş, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle Beşiktaş’taki 118. galibiyetine ulaştı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş’i göreve getirirken, tecrübeli teknik adam, imza attıktan 2 gün sonra Ümraniyespor karşısında takımın başında sahaya çıktı. 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın başında 199 resmi karşılaşmaya çıkan Şenol Güneş, Ümraniyespor maçıyla birlikte 2. kez dalya dedi. Beşiktaş’ta geçirdiği 4 sezonda çıktığı 199 karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 mağlubiyet alan Güneş, Ümraniyespor karşısındaki 5-2’lik skorla galibiyet sayısını 118’e çıkardı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TOGG böyle üretiliyor! Görüntüler paylaşıldı: İlk kez göreceksiniz
TOGG böyle üretiliyor! Görüntüler paylaşıldı: İlk kez göreceksiniz
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Hindistan’da facia! En uzun köprüsü çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan’da facia! En uzun köprüsü çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 151'e yükseldi
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 151'e yükseldi
Latif Şimşek tv100 canlı yayınında fenalaştı
Latif Şimşek tv100 canlı yayınında fenalaştı
Devlet Bahçeli Togg'a dua ederek bindi
Devlet Bahçeli Togg'a dua ederek bindi
Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerinde onlarca kişi öldü
Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerinde onlarca kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimi yapılan ilk Togg'u banttan indirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimi yapılan ilk Togg'u banttan indirdi
Kemal Kılıçdaroğlu yine fena çaktı! 'Otomobil yapacaktınız hani nerde?' O video viral oldu
Kemal Kılıçdaroğlu yine fena çaktı! 'Otomobil yapacaktınız hani nerde?' O video viral oldu
Meral Akşener ve Devlet Bahçeli Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı
Meral Akşener ve Devlet Bahçeli Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı
İstanbul'un göbeğinde sosyal medya fenomeninin arabasına silahlı saldırı
İstanbul'un göbeğinde sosyal medya fenomeninin arabasına silahlı saldırı