Cübbeli Ahmet Hoca, İmam Hatipleri topa tuttu! Orada okusam ne olurdum bilmiyorum

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İmam Hatip Liseleri'yle ilgili bomba açıklamalar. Cübbeli Hoca, "İmam – Hatip Lisesine gitseydim ateist olurdum” demeye getirdi.

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklandığı ve yargılamasının sürdüğü günlerde Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den İmam Hatip Liseleri'ni topa tuttuğu video geldi.

İmam Hatiplerde okuyan çocukların başka inançlara ilgi gösterdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, "Ben bütün Müslümanlığımı Mahmut Efendi'ye borçluyum. İmam Hatip'e gitseydim ne olacaktım şimdi bilmiyorum. Benim potansiyelim de olabilirdi. Ağzım laf yapıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durum" dedi.

Yeni nesil arasında deizm ve ateizmin giderek yaygınlaştığını söyleyen Cübbeli Ahmet, "Gidiyor deist oluyor, ateist oluyor. Abdurrahman Dilipak merkez olmuş diyor, merkez. Allah Resulü inkar merkezleri olmuş bu mektepler. Biz nasıl mekteplerin yanındayız deriz, nasıl destekleriz böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.