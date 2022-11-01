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MEDYA

Bomba Deniz Baykal kulisi! Şaban Sevinç Baykal'a en yakın isimlerden biriyle görüştü

Gazeteci Şaban Sevinç, Deniz Baykal'la ilgili çok konuşulacak bir kulis paylaştı. Sevinç, "Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri ‘CHP’den istifa ederse şaşırmam’ dedi. CHP’nin şu anki yönetiminden ve Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki politikalarından çok rahatsız" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 

İstifa gerekçesine ilişkin bir paylaşımda bulunmayan Aslı Baykal konuyla ilgili sessizliğini koruyor. 

"Deniz Bey de istifa edebilir"

Şaban Sevinç,  tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konu ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Baykal'a en yakın isimlerden biriyle görüşmesini aktaran Sevinç, "‘CHP’den istifa ederse şaşırmam’ dedi. CHP’nin şu anki yönetiminden ve Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki politikalarından çok rahatsız" ifadelerini kullandı.

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