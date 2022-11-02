Erdoğan TOGG taklidi viral oldu: 'Yahu bu aracın her şeyi iyi ama Navigasyonu sola döndürüyor'

Muhammed Nur Nahya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklitleri ile biliniyor. Nahya bu kez gündemin gözde konusu TOGG üzerinden bir taklit yaptı. 'Erdoğan TOGG testinde' diyerek paylaştığı son taklit viral oldu...

TOGG otomobil fabrikasının açılışı geçen haftanın en popüler konusuydu. Erdoğan taklitleri ile bilinen Muhammed Nur Nahya da TOGG üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklidi ile viral oldu.

TOGG testindeki Erdoğan'ı taklit eden Nahya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fabrika açılışına katılmamasını Ti'ye alıp şunları söyledi:

-"Bay Kemal'e Whatsapp'tan yazdım, bak dedim bu tarihi günde senin de olman lazım diye, bana diyor ki Togg'u bir tur bindirirsen gelirim. Sen asansöre ters binen adamsın. bu araba sana teslim edilir mi?"

Bu aracın Navigasyonu düzeltmek lazım sola döndürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir gönderme yapan Muhammed Nahya, “Sola dönün” uyarısı veren navigasyon için “Bu arabanın her şeyi muazzam olmuş da navigasyonu düzeltmemiz lazım, sola döndürüyor bizi” dedi.

TOGG fabrikası açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim 2022 cumhuriyet bayramında açılışı yapılan TOGG fabrikasına yeni araçla gelmişti.