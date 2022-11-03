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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayından kaçırtan soru! Hem de Tuncay Özkan'ın kanalında...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili Tuncay Özkan'ın kontrolünde olduğu konuşulan KRT TV'de canlı yayına çıktı. Sunucunun İngiltere'de de ortadan kaybolacak mısınız?" sorusu üzerine canlı yayını terketti.

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de ortadan kaybolduğu 8 saatte ne yaptığı konusunda kimseyi ikna edemiyor.  Hamburgerciye gittik, araçla yola devam edip Türken Vakı binasının önünde fotoğraf çektirdik" açıklaması kimseyi ikna etmedi. 

Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de İngiltere yolcusu. İngiltere ziyareti ile ilgili konuşmak için KRT TV canlı yayınına bağlanan Kılıçdaroğlu'na, Ana Haber Sunucusu Savaş Kerimoğlu, "Hep soruluyor 8 yoktu, başka adaya gitme gibi bir durum olur mu?" diye sordu

Bu soru karşısında çok bozulan Kemal Kılıçdaroğlu, "iyi akşamlar" diyerek yayını terketti.

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