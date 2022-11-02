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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan : Kılıçdaroğlu sıkıysa seçimde başörtülü aday koy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında CHP'ye meydan okudu. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Başörtülülere rozet takma yarışına girdi. Sıkıyorsa başörtülü aday koy bakalım" diyerek meydan okudu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sözlerine AK Parti Grubu ve yönetiminde gerçekleştirdikleri değişiklikleri anlatarak başladı. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine de değinen Erdoğan, grupta CHP'ye de meydan okudu. Erdoğan'ın o meydan okuyuşu şöyle:

CHP'nin başörtü teklifi

- CHP'nin içi boş ve ne getirdiği tam belli olmayan yasa teklifi verdi. Biz CHP'nin bu oyununa, anayasa teklifimiz ile karşılık verdik.

- CHP bu ara başörtülü kadın kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Yakında başörtülü aday çıkarırlarsa şaşmayın.

Sıkıyorsa başörtülü aday koy bakalım

- Bay Kemal sana sesliyorum; başörtüsünü bir metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil miydin? Sen bunları unutturmaya çalışıyorsun ama televizyon arşivleri bunu unutturmuyor. 

- Daha dün ikna odaları kuran, üniversitelerde başörtüsü yasağı koyan sizler değil miydiniz, bunları nasıl unutturacaksın? Bay Kemal biz bunları unutmayız.

- Bütün bunlara rağmen, sıkıyorsa başörtüsü adayları koy bakalım. Görelim bakalım ne yapacaksın. Geçmişteki ağababalarınız başörtülü kadınları Meclis'ten kovdu. 

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