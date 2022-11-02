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MEDYA

Hasan Atilla Uğur, Öcalan'ın kulağına ne söyledi? Canlı yayında o anları anlattı

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümleyi açıkladı. Hasan Atilla Uğur, "Gözleri bağlıydı, kulağına eğildim dedim ki 'Apo bir varmış bir yokmuş"' diye konuştu.

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.  Uğur, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı sorguyu ve Öcalan'a kurduğu ilk cümleyi açıkladı. Uğur şunları söyledi:

"Gözleri bağlıydı, kulağına eğildim dedim ki 'Apo bir varmış bir yokmuş' dedim. Aklımızdan o dönem birçok şey de geçti. Fakat sonra düşündüm, biz Türk devletiyiz. Türk devletinin genetiğinde böyle bir şey yok. Aldım götürdüm, 1961 yılında kullanılmış bir hücre vardı, oraya koyduk. Birinci gün böyle karşılıklı oturduk. Biz bir şey soruyoruz, o cevap veriyor. Biz akşam üzeri arkadaşımla dışarı çıktık, burada ters giden bir şey var. Sonra içeri girdim, 'Sen dedim buradaki lavaboyu tuvaleti kullanmıyor musun' dedim. 'Pis kokuyor burası' dedim. 'Burayı temiz kullan' dedim. Bir anda suratı değişti. 'Ya olur mu dedi, sifonu çektim' dedi. Ertesi günden itibaren Öcalan 'Ben devletin eriyim, devletin hizmetindeyim' diyen bir profile dönüştü."

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