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İzmir'de deprem anı kamerada! Büyük panik yaşandı, caminin minaresi yıkıldı

İZMİR'de gece saat 03.29'da Buca merkezli 4.9 şiddetinde deprem oldu. Deprem nedenile İzmirliler gece yarısı sokağa dökülürken, AFAD şimdiye kadar herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. 4.9 şiddetindeki depremin ardından farklı büyüklüklerde 13 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

Gece yarısı saat 03:29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.29'daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Deprem anları kameraya yansıdı...

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