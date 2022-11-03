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POLİTİKA

"Bay Kemal Londra'da"! Kılıçdaroğlu video paylaştı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyaretinden ilk görüntüleri "Bay Kemal Londra’da" başlığıyla paylaştı. Bakın ne mesaj verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından, “Bay Kemal Londra’da” başlıklı bir video paylaştı. Videoda, Kılıçdaroğlu’nun Londra’da ziyaret ettiği The Creator Fund kuruluşuna dair kısa bilgiler yer aldı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu mesajı verdi:

“Londra’da ikinci durağımız, bilimsel girişimlere yatırım sağlayan ve çığır açan buluşların dünyaya kazandırılmasına öncülük eden Creator Fund oldu. Bu yatırımları ve iş modellerini hızla Türkiye'ye getireceğiz. Göreceksiniz, ülkemiz inovasyon odaklı yatırımlarla sıçrama yapacak.”

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