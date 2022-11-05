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DÜNYA

Muhabir neye uğradığını şaşırdı: Canlı yayında kuşun kapkaçına böyle uğradı!

Şili'de bir kuş, canlı yayın yapan muhabirin omzuna konarak kablosuz kulaklığını kapıp kaçtı.

Şili'de muhabir Nicolas Krumm, artan ev soygunlarıyla ilgili canlı yayın yaparken kapkaç mağduru oldu.

Yayın sırasında Krumm'ın omzuna bir kuş kondu. Durumu fark eden Krumm, kuşun görüntüde olduğundan emin olmak için kameramana işaret verdi. Kuş ise bu sırada muhabirin kablosuz kulaklığını kapıp kaçtı.

Muhabir ne olduğunu anlayamaya çalışırken kuş gözden kayboldu. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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