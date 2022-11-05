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POLİTİKA

Sarıgül, 'Çiftçi traktör alamıyor' dedi: Firma yetkilisi 'Traktör yetiştiremiyoruz' diyerek cevap verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Manisa'da ziyaretler yapan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, traktörün direksiyonuna geçti ve çiftçinin traktör alamadığını söyledi. Üretici firma yetkilileri ise Sarıgül'e "Traktör yetiştiremiyoruz" yanıtını verdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 16'ncı kez kapılarını açan Manisa Teknotarım'22 Fuarını gezerek incelemelerde bulundu.

"Çiftçimiz traktör alamıyorlar, pahalı"

Satışa çıkarılan traktörlerin birinin direksiyonuna geçerek açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Manisa tarım fuarını gezdim. Hem sevindim hem üzüldüm. Sevindim, teknoloji çok ileri ama ne yazık ki çiftçilerimiz sadece bakıyor ve alamıyor. Traktöre çiftçilerimize, çiftçilerimiz traktöre bakıyor alamıyorlar. Pahalı. İstiyorum ki her çiftçimiz bu traktöre ulaşsın ve traktörü rahatlıkla alsın. Çiftçilerimize alım desteği verirsek fiyatları daha da aşağıya düşürürüz" dedi.

Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Sarıgül'ün açıklaması üzerine traktörün yanına gelen tarım firmasının yetkilisi Osman Çimenoğlu, "Biz şu an traktör satmaya yetiştiremiyoruz. Çiftçilerden yoğun talep var. Şu an çiftçilerimiz almak için traktör bulamıyor. Herkeste bir talep var. Bilmiyorum İstanbul'dan Ankara'dan nasıl gözüküyor ama burası bir tarım şehri. Türkiye'nin en büyük tarım şehirlerinden birisi.

Geçen sene bu fuarda 104 traktör sattık bu sene firma destekleseydi bizi yine 100'ün üzerinde satardık. Şu an çiftçiye çok uygun ve inanılmaz bir kredi veriliyor. Piyasa eleştirmek gibi olmasın sizi ama şu an traktör almak isteyen herkes traktör alabiliyor. 10 dönüm tarlası olan ÇKS kaydı olan herkese traktör veriliyor. Mazot desteği de veriliyor. Pandemiyle birlikte herkes tarımın en değerli konu olduğunu anladı. Devlet olarak çiftçiye inanılmaz destek veriliyor. Derlerse ki destek yok orada bir sıkıntı vardır" dedi.

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