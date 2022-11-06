'Sarıyer'de Sırp mafya babasının villasında 3 kadın cesedi bulundu' Fatih Altaylı paylaştı

İSTANBUL Sarıyer'de korkunç olay... Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kişisel Twitter hesabı üzerinden, Sarıyer'deki Ormanada sitesinde Sırp mafya liderinin bahçesinde üç kadın cesedi bulunduğunu, kadınların uyuşturucu kuryesi olduklarını iddia etti. Olay yerinden görüntü paylaştı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabından "Sarıyer'deki Ormanada sitesinde Sırp mafya liderinin bahçesinde bahçesinde üç kadın cesedi bulunmuş" paylaşımını yaptı. Kadınların uyuşturucu kuryesi olduklarının iddia edildiğini belirten Altaylı, "Boris" diye tanına mafya babasının komşularının olaya çok şaşırdıklarını ifade etti. Fatih Altaylı, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Komşuları 'efendi adam' diye biliyormuş!

"İstanbul’da Sarıyer'deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var Ormanada’daki komşuları adamı Boris diye tanıyorlar ve çok efendi bir adamdı diye şaşkınlar."