Ekrem İmamoğlu'ndan eşi Dilek İmamoğlu'na: Artık sen benim peşimden koşacaksın...

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 44. İstanbul Maratonu koşuldu. Maratonun startını veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanı başında maratona katılan eşi Ekrem İmamoğlu'na takıldı...

44. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, start düdüğünü eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, İBB meclis üyeleri ve belediye başkanları çaldı.

İstanbul Maratonu'nun startını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Halk koşusu startını vermeden önce konuşan İmamoğlu, “İki kıta arasında ne için koşuyoruz barış için koşuyoruz, sevgi için koşuyoruz, kucaklaşmak için koşuyoruz, adalet için koşuyoruz, hayatın bütün güzellikleri için koşuyoruz, dünyanın her yerinden gelip bu güzel anı bizimle paylaşan bütün dostlarımıza, herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, İstanbul'un güzel insanlarına 44. maratonumuz hayırlı olsun diyorum. Bu sene başka bir şey daha yapıyoruz. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz. On binlerce İstanbulluyla koşarak belki de bu yıl maratonun rekorunu hep birlikte kıracağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

Yıllarca ben senin eşinden koştum!

Koşu esnasında Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na "Dilek, yıllarca peşinden koştum. Artık sen benim peşimden koşacaksın" dedi.