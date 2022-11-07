Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen dede oldu herkes yaşına takıldı! Bakın kaç yaşında eşi de...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan doktor Şevki Sözen dede oldu. Şevki Sözen'in torun sahibi olduğunu Müge Anlı duyurdu. Hayli genç görünen Şevki Sözen'in dede olması şaşırtırken yaşı, eşi ve çocukları merak konusu oldu. Şevki Sözen torununa Marin ismini verdi. Marin isminin manası deniz ve denize ait olan demektir.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının daimi konuğu olan Profesör Doktor Şevki Sözen hafta sonu dede oldu. Şevki Sözen ve eşi Nur Sözen'in oğulları Ayberk Sözen'in ilk çocuğu dünyaya geldi. Şevki Sözen'in gelini Begüm Sözen hafta sonunda doğum yaptı. Şevki Sözen'in oğlu ve gelini erkek olan toruna Marin ismini verdi. Müge Anlı Şevki Sözen dede oldu deyince herkes yaşını merak etti. Çok genç gösteren Şevki Sözen bakın kaç yaşında, eşi, gelini ve oğlu bakın kim?
Prof. Dr. Şevki Sözen ve eşi Nur Sözen'in bir oğulları var. 11 Mart 1994 doğumlu olan Ayberk Sözen 28 yaşında. Begüm Sözen ile evlenen Ayberk Sözen 4 Kasım 2022'de ilk çocuklarını kucaklarına aldılar. Bir oğulları olan çift, çocuklarına Marin ismini verdi.
Şevki Sözen dede olmanın mutluluğunu yaşarken duygularını instagram hesabından 'yukardaki fotoğrafı' paylaşarak şöyle duyurdu:
-Yaşamın unutulmaz anları, günleri vardır. 4 Kasım 2022 de Sözen ve Acar aileleri olarak bizler için tarifi imkansız duyguların yaşandığı bir gün oldu. Çocuklarımızın yuvası bir evlatla şenlendi, zenginleşti. Bir oğlumuz oldu ve bizler de anneanne, babaanne ve dedeler olmanın özel duygusunu onlarla birlikte yaşamanın keyfini çıkarıyoruz. En büyük dileğimiz sağlıklı, şansı bol, ailesine ve ülkesine hayırlı bir evlat olması.
MARİN NE DEMEK MANASI?
Şevki Sözen'in torununun ismi Marin... Hem erkek hem kız çocukları için konulan Marin ismi Kur'anı Kerim'de geçmez. Son yıllarda popüler olan Marin isminin manası deniz ve denize ait olan demektir. Marin Latince kökenlidir.