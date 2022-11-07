Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen dede oldu herkes yaşına takıldı! Bakın kaç yaşında eşi de...

Şevki Sözen dede olmanın mutluluğunu yaşarken duygularını instagram hesabından 'yukardaki fotoğrafı' paylaşarak şöyle duyurdu:

-Yaşamın unutulmaz anları, günleri vardır. 4 Kasım 2022 de Sözen ve Acar aileleri olarak bizler için tarifi imkansız duyguların yaşandığı bir gün oldu. Çocuklarımızın yuvası bir evlatla şenlendi, zenginleşti. Bir oğlumuz oldu ve bizler de anneanne, babaanne ve dedeler olmanın özel duygusunu onlarla birlikte yaşamanın keyfini çıkarıyoruz. En büyük dileğimiz sağlıklı, şansı bol, ailesine ve ülkesine hayırlı bir evlat olması.