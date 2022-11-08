Britney Spears hastalığını popo sallayarak açıkladı! Tanrı dışında bir tedavisi yok

AMERAKALI ünlü şarkıcı Britney Spears devası olmayan bir hastalığa tutuldu. Britney Spears yakalandığı hastalığı sosyal medyada yayınladığı bol popo sallamalı dans videosu eşliğinde açıkladı. Britney Spears'ın hastalığının ismi Victoria hastalığı. Britney Spears vücudunun sağ tarafını etkileyen bu hastalığın çok acılı ve ağrılı olduğunu söyledi.

ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears, yayınladığı son dans görüntüsü eşliğinde yaptığı hastalık açıklaması ile dünya magazin gündemine oturdu. Britney Spears Instagram hesabından “Victoria” hastalığına yakalandığını duyurdu.

Tanrı dışında tedavisi yok

Britney Spears vücudunun sağ tarafında sinir hasarı yaratan Victoria hastalığının tedavisi olmadığını söyledi. Britney Spears, “Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor” dedi.

Çok acılı ve ağrılı bir hastalık

Britney Spears hastalığının geceleri kendisini uykudan uyandıracak kadar etkili ve acılı olduğunu söyledi. “Haftada üç kez uykumdan ellerimin tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum" diyen Britney Spears, "Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor ve vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım. Acılı ve ağrılı” ifadesini kullandı.

Bilinçsiz vaziyetteyim

Britney Spears’ın ayrıca, “O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim” sözleri, 2019’da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme olarak yorumlandı.

Popo sallayarak dans etti artık eskisi gibi değil

Britney Spears hastalığını duyurduğu dans videosunda bolca popo sallayıp kalça kıvırdı. Britney Spears artık böyle dans ederken eskisi gibi hareket edemese de ağrıyı hissetmediğini söyledi. Britney Spears mesajında, “Dans ederken ağrı hissetmiyorum. Beynime ve boynuma oksijenin gittiğini hissettiğim bir ilaç buldum. Gözlerim şimdi daha açık ve başımı dik tutabiliyorum. Bunu başarmaya çalışırken iyi bir iş yaptım. Nefes alabiliyorum. Kendimi daha akıllı hissediyorum çünkü artık nefes alabiliyorum” dedi.