Şevki Sözen dede oldu! Torununa Marin adını verdi Müge Anlı haberi ATV'de duyurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan doktor Şevki Sözen doktor oldu. Şevki Sözen'in torun sahibi olduğunu Müge Anlı duyurdu. Hayli genç görünen Şevki Sözen'in dede olması şaşırtırken yaşı, eşi ve çocukları merak konusu oldu. Şevki Sözen torununa Marin ismini verdi. Marin isminin manası deniz ve denize ait olan demektir. Hem kız hem erkek çocuklar için konulan Marin ismi Kur'anı Kerim'de geçmez.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının daimi konuğu olan doktor Şevki Sözen hafta sonu dede oldu. Şevki Sözen ve eşi Nur Sözen oğulları Ayberk Sözen'in ilk çocuğu dünyaya geldi. Şevki Sözen'in gelini Begüm Sözen hafta sonunda doğum yaptı. Şevki Sözen'in oğlu ve gelini erkek olan toruna Marin ismini verdi.

Şevki Sözen dede olmanın mutluluğunu yaşarken duygularını instagram hesabından şöyle duyurdu:

-Yaşamın unutulmaz anları, günleri vardır. 4 Kasım 2022 de Sözen ve Acar aileleri olarak bizler için tarifi imkansız duyguların yaşandığı bir gün oldu. Çocuklarımızın yuvası bir evlatla şenlendi, zenginleşti. Bir oğlumuz oldu ve bizler de anneanne, babaanne ve dedeler olmanın özel duygusunu onlarla birlikte yaşamanın keyfini çıkarıyoruz. En büyük dileğimiz sağlıklı, şansı bol, ailesine ve ülkesine hayırlı bir evlat olması.

Şevki Sözen kaç yaşında?

Müge Anlı'nın programının doktoru olan Şevki Sözen, genç görünümü sebebiyle torunu olduğunu duyurunca şaşırttı. Şevki Sözen'in yaşı da haliyle merak konusu oldu. Doktor Şevki Sözen 1963 doğumlu, 59 yaşında. Eşi Nur Sözen ile bir oğulları var.

Şevki Sözen aslen nereli doğum yeri şaşırtıcı

Şevki Sözen baba tarafından aslen Makedonyalıdır. Şevki Sözen'in doğum yeri ise Afganistan. Babası Hayri Sözen de tıp profesörü. Şevki Sözen İstanbul Tıp Fakültesi'nde adli tıpçı olarak çalışıyor.