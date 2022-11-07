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Ağrı'dan gelen son dakika haber korkunç! Tanker yolcu otobüsü ile çarpıştı dehşet görüntü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

AĞRI'dan gelen son dakika haber korkunç oldu. Tutak ilçesinde yakıt yüklü tanker ile otobüs çarpıştı. Tanker parlarken olay yerinden gelen son dakika görüntüleri dehşeti gösteriyor. Tanker ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen habere göre de ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

AĞRI Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Son dakika haberine göre kaza sonrası tanker patladı. Kazada çok sayıda öle ve yaralı olduğu belirtiliyor. Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ağrı Valisi : Can kayıplarımız var

Korkunç kazaya ilişkin ilk açıklama Ağrı Valisi Osman Varol'dan geldi. Patlamanın olduğu yere giden vali Osman Varol, "Can kayıplarımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Korkunç kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "7 vatandaşımız vefat etti' dedi. 

Gelen ilk haberlere göre tanker ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Yolcu otobüsündeki yolcu sayısı henüz açıklanmazken ölü sayısının artması muhtemel... 

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