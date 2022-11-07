Nihal Olçok'tan yeni 15 Temmuz iddiaları! Erdoğan, Şubat ayında 15 Temmuz’dan haberdardı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlu Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal olçok'tan 15 Temmuz'la ilgili yeni iddialar geldi. Daha önce gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden haberi olduğu iddiasını bir adım ileri taşıyan Nihal Olçok, Erdoğan'ın darbeden tam 6 ay önce, Şubat 2016'da darbenin olacağından haberi olduğunu iddia etti.

Darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde eski eşi Erol Olçok’u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce haberdar olduğu iddiasını bir adım ileri taşıdı. Olçok, Şubat 2016’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Erdoğan’a darbe olacağına dair, isim isim bilgiler gittiğini söyledi.

Şubat'ta Kara'dan Haziran'da Hava'dan...

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın Neler Oluyor programına konuk olan Nihal Olçok, geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da Şirin Ünal vasıtasıyla gitti” açıklamasını bir adım daha ileriye taşıdı. O akşam yayında eksik bilgi verdiğini belirten Nihal Olçok, “Ne demek istediğim çok açık, hatta ben orda eksik bile söylemişim. Şubat ayında Kara Kuvvetleri’nden gidiyor, darbe olacağıyla ilgili bilgi. Haziran ayında da Hava Kuvvetleri’nden gidiyor. Orda eksik bilgi vermişim” dedi.

'Şubat'ta darbe bilgisi isim isim gidiyor'

İsmail Küçükkaya’nın “Öncesinden biliniyordu yani diyorsunuz” demesi üzerine Olçok, “İsmail bey burası bir devlet. Kim tarafından yönetilirse yönetilsin devletin bir sahibi vardır. Devletin sahibi iktidar değildir, iktidar hükümettir. Devletin sahibi sizsiniz, biziz, vatan evlatlarıdır. Dolayısıyla iktidara kimin geleceğini, kimin hangi eylemde bulunacağını, ki 15 Temmuz gösterdi, inanın bana istihbarattan da MİT’ten de çok daha iyi bilen bir halk var. Ordunun içindeki bu bilgileri verenler ifadelerini verdiler, gizli tanıklık da yaptılar, olayların bir kısmının aydınlanmasına da çok büyük katkıları olmuştur. Bu net bilgidir. Şubat ayında Kara Kuvvetleri’nden bilgiler isim isim gidiyor, haziran ayında ise Hava Kuvvetleri’nden gidiyor” şeklinde konuştu.

O isimler neden ifade vermedi?

Olçok, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dönemin milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve dönemin Başbakanlık Milli İstihbarat teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın neden ifade vermediğini de sordu. Olçok, “Nurettin Canikli neden ifade vermiyor? Canikli’de olan bilgileri neden açıklamıyor? Kendisi Fikri Işık’tan sonraki savunma bakanı, ama yoklar ortada” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin Hulusi Akar için ödül ve terfi olduğunu söyleyen Olçok, “Hulusi Akar’a ödül gibi bir şey oldu. Sanki tazminatı verildi ödül verildi, terfi edildi, sivile geçti. Hem sivilde hem de yine de tüm askeriyenin başında” şeklinde konuştu.

Daha önce neler söylemişti?

'Kimse benden fazlasını bilmiyor' diyen Nihal Olçok, 1 Kasım'daki yayında 15 Temmuz darbesiyle ilgili flaş iddialar gündeme getirmişti.