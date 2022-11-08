Cem Küçük bile AK Parti'yi topa tuttu! PKK eşittir HDP deyip ziyarete gittiler 'ağzına geleni' söyledi...

AK Parti'nin HDP'yi ziyaretiyle ilgili Cem Küçük'ten olay sözler! "Eğri oturup doğru konuşalım" diyen Cem Küçük, ''CHP'liler bir heyetle HDP'ye gitseydi ben burada ne söylerdim? Ağzıma geleni söylerdim. AK Partililer de böyle söylerdi'' deyip devam etti...

AK Parti'nin başörtüsü ve aile ile ilgili anayasa değişikliği için HDP'den destek istemeye gitmesiyle ilgili tartışmaya Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de dahil oldu. Cem Küçük, AK Parti'nin HDP ziyaretini "çelişki" olarak değerlendirip, Cumhur İttifakı'na yüklendi...

O zaman CHP ve İYİ Parti'ye 'gizli ortağınız' demeyeceksiniz

Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın "AK Parti'nin HDP ile görüşmesi çelişki midir?" sorusuna Cem Küçük, "Bence çelişkidir. O zaman İYİ Parti'ye ve CHP'ye 'HDP gizli ortağınız' demeyeceksiniz. Anayasa değişikliğiyle ilgili HDP'nin yanına gidiyorsanız eleştirilirsiniz. Bu yanlıştır" dedi.

Ağzıma geleni söylerdim, AK partililer de söylerdi

AK Parti yerine CHP'nin HDP'den destek istemeye gittiğinin düşünülmesini isteyen Cem Küçük, “Eğri oturup doğru konuşalım. CHP'liler bir heyetle HDP'ye gitseydi ben burada ne söylerdim? Ağzıma geleni söylerdim. Siz ne biçim bir partisiniz derdim. CHP'nin siyasi kanadısınız derdim. AK Partililer de böyle söylerdi” ifadelerini kullandı.