BIST 4.379
DOLAR 18,60
EURO 18,60
ALTIN 997,05
MEDYA

Cem Küçük bile AK Parti'yi topa tuttu! PKK eşittir HDP deyip ziyarete gittiler 'ağzına geleni' söyledi...

AK Parti'nin HDP'yi ziyaretiyle ilgili Cem Küçük'ten olay sözler! "Eğri oturup doğru konuşalım" diyen Cem Küçük, ''CHP'liler bir heyetle HDP'ye gitseydi ben burada ne söylerdim? Ağzıma geleni söylerdim. AK Partililer de böyle söylerdi'' deyip devam etti...

AK Parti'nin başörtüsü ve aile ile ilgili anayasa değişikliği için HDP'den destek istemeye gitmesiyle ilgili tartışmaya Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de dahil oldu. Cem Küçük, AK Parti'nin HDP ziyaretini "çelişki" olarak değerlendirip, Cumhur İttifakı'na yüklendi...

O zaman CHP ve İYİ Parti'ye 'gizli ortağınız' demeyeceksiniz

Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın "AK Parti'nin HDP ile görüşmesi çelişki midir?"  sorusuna Cem Küçük, "Bence çelişkidir. O zaman İYİ Parti'ye ve CHP'ye 'HDP gizli ortağınız' demeyeceksiniz. Anayasa değişikliğiyle ilgili HDP'nin yanına gidiyorsanız eleştirilirsiniz. Bu yanlıştır" dedi.

Ağzıma geleni söylerdim, AK partililer de söylerdi

AK Parti yerine CHP'nin HDP'den destek istemeye gittiğinin düşünülmesini isteyen Cem Küçük, “Eğri oturup doğru konuşalım. CHP'liler bir heyetle HDP'ye gitseydi ben burada ne söylerdim? Ağzıma geleni söylerdim. Siz ne biçim bir partisiniz derdim. CHP'nin siyasi kanadısınız derdim. AK Partililer de böyle söylerdi” ifadelerini kullandı. 

AKP heyeti Bekir Bozdağ başkanlığında HDP genel merkezini ziyaret etmişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Halk Ekmek bizi bitirdi! Fakirlere 3 liraya ekmek satıyorlar zenginden para kazanıyorlar
İstanbul Halk Ekmek bizi bitirdi! Fakirlere 3 liraya ekmek satıyorlar zenginden para kazanıyorlar
Togg'dan yeni paylaşım! Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller?
Togg'dan yeni paylaşım! Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller?
Düğünde sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı
Düğünde sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Britney Spears hastalığını popo sallayarak açıkladı! Tanrı dışında bir tedavisi yok
Britney Spears hastalığını popo sallayarak açıkladı! Tanrı dışında bir tedavisi yok
İstanbul'da 'Ekmek 7.5 lira olacak" deyip millete hakaret etti: 'Ekmek aptal toplumların gıdası"
İstanbul'da 'Ekmek 7.5 lira olacak" deyip millete hakaret etti: 'Ekmek aptal toplumların gıdası"
Konya'da sesleri duyan polis harekete geçti: Silah denemesi yapan genç yakayı ele verdi!
Konya'da sesleri duyan polis harekete geçti: Silah denemesi yapan genç yakayı ele verdi!
Basın toplantısında gergin anlar! Emre Belözoğlu
Basın toplantısında gergin anlar! Emre Belözoğlu
Nihal Olçok'tan yeni 15 Temmuz iddiaları! Erdoğan, Şubat ayında 15 Temmuz’dan haberdardı
Nihal Olçok'tan yeni 15 Temmuz iddiaları! Erdoğan, Şubat ayında 15 Temmuz’dan haberdardı
Ağrı'dan gelen son dakika haber korkunç! Yolcu otobüsü 2 kamyonla çarpışıp patladı çok sayıda ölü var
Ağrı'dan gelen son dakika haber korkunç! Yolcu otobüsü 2 kamyonla çarpışıp patladı çok sayıda ölü var
Şevki Sözen dede oldu! Torununa Marin adını verdi Müge Anlı haberi ATV'de duyurdu
Şevki Sözen dede oldu! Torununa Marin adını verdi Müge Anlı haberi ATV'de duyurdu
Başakşehir'de hatalı park edilen otomobili elleriyle kenara çektiler
Başakşehir'de hatalı park edilen otomobili elleriyle kenara çektiler