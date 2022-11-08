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EKONOMİ

İstanbul Halk Ekmek bizi bitirdi! Fakirlere 3 liraya ekmek satıyorlar zenginden para kazanıyorlar

İSTANBUL Ekmek Üretici İşverenler Derneği Başkanı Cihan Kolivar, son açıklaması ile gündemde. FOX TV'de İlker Karagöz'ün programına çıkıp 3 liraya satılan ucuz Halk Ekmek'ten dert yandı. Ekmeği 7.5 lira yapmak için ekran ekran gezen Cihan Kolivar'ın bu a açıklamalarını izleyen herkes 'beter olun' dedi...

İSTANBUL ekmek fiyatlarına yüzde 50 zam yaparak 7.5 liraya çıkarmak isteyen fırıncılarla gündemde. Televizyon ekranlarını dolaşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'girdilerden' dert yapıp ay sonuna kadar zam yapmalarının kaçınılmaz olduğunu savundu. Cihan Kolivar, bu sabah katıldığı FOX TV canlı yayınında ise "Halk Ekmek'ten dert yanması ile gündem oldu. 

Halk Ekmek bizi perişan etti
İlker Karagöz'ün canlı yayın konuğu olan Cihan Kolivar, "Halk ekmek bizi 1.5 - 2 senedir perişan etti. Hele bu son açılan fabrikadan sonra ekmek adedini günlük 1 milyon 700 bine çıkardılar" diyerek dert yandı. 

Fakirlere 3 liraya satıyorlar

Sunucu İlker Karagöz, ucuz Halk ekmekten dert yanan konuğuna, "ama vatandaş da ucuz ekmek istiyor' diye itiraz etti. Cihan Kolivar bu kez Halk ekmeğin fakirlere 3 liraya satılmasından şikayetçi oldu. Cihan Kolivar şunları söyledi:
-Eskiden her tarafa ortalama ekmek dağıtırlardı. Şimdi fakir bölgeler ucuz 3 liralık ekmeği yığıyorlar. Zengin bölgelere de paket ve çavdar tam buğday ekmeklerini yığıyor. Zengin bölgede felaket para kazanıyor.

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